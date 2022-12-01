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DÜZCE

Düzce Üniversitesi vizeleri bir hafta erteledi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, kentte meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem nedeniyle vize sınavlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Düzce Üniversitesi sınavları erteledi mi?
Düzce Üniversitesi.

Düzce Üniversitesinde deprem nedeniyle sınavlar bir hafta ertelendi

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, depremin ardından üniversite yerleşkesindeki binalarda meydana gelen sıva, kısmi asma tavan hasarlarının onarıldığı, eğitim-öğretim faaliyetlerine de 5 Aralık Pazartesi günü devam edileceği belirtildi.

Sınavların öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilememesi için bir hafta ileriye alındığı kaydedilen açıklamada, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı ara sınav (vize) tarihleri 1 hafta daha ileri alınmış olup, 12-18 Aralık 2022 tarihinde örgün (yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için her zaman en önemli unsurdur." ifadelerine yer verildi.

Düzce'deki depremin ardından oldu: Yanan su şaşkına çevirdi
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Gölyaka ilçesindeki Yeşilova köyünde 2013 yılında tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşlar açılan artezyen su kuyusu, 23 Kasımda meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaynamaya ve köpüklenmeye başladı.
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İlginç görüntüyü fark eden vatandaşlar, çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti. Suyun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.
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Normal bir şey değil, bize normal gelmiyorİlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, 105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı dedi.
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23 Kasımda meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyleyen Sivil, Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik diye konuştu.
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Düzce'deki depremin ardından oldu: Yanan su şaşkına çevirdi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından çakmak çakıldığında yanmaya başladı.


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