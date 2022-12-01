Düzce Üniversitesi vizeleri bir hafta erteledi

Normal bir şey değil, bize normal gelmiyorİlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, 105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı dedi.