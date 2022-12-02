Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem.

Ekonomi

Sur Yapı teslimlerine ara vermiyor

Özel sektörün en geniş portföyüne sahip inşaat firması olan Sur Yapı, Tempo City, Sur Yapı Antalya ve Yeşil Mavi projelerindeki konutları sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Son 4 yılda, 3 bin 600’ü 2018 yılında temeli atılan Sur Yapı Antalya projelerinde olmak üzere 5 bin konutu sahipleriyle buluşturduklarını dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Başta Antalya ve yanı sıra İstanbul’daki projelerimizde teslimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Teslim ettiğimiz konutlarda doluluk oranı İstanbul projelerimizde yüzde 90’lara, Antalya projemizde yüzde100’e ulaştı. Sur Yapı olarak mevcut projelerimizdeki daireleri hızla teslim ediyor, konutlarımızı sahipleriyle buluşturuyoruz” dedi.