Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem.

AFAD açıklamasına göre; Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Gölyaka (Düzce) Tarih:2022-12-02 Saat:21:49:36 TSİ Enlem:40.784 N Boylam:30.985 E Derinlik:10.78 km
AFAD açıklamasına göre; Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Gölyaka (Düzce) Tarih:2022-12-02 Saat:21:49:36 TSİ Enlem:40.784 N Boylam:30.985 E Derinlik:10.78 km
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