Gündem Düzcede 3,6 büyüklüğünde deprem
DÜZCE

Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD: Düzce'de Gölyaka'da saat 21.49'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzcede 3,6 büyüklüğünde deprem
Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem.

AFAD açıklamasına göre; Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Gölyaka (Düzce) Tarih:2022-12-02 Saat:21:49:36 TSİ Enlem:40.784 N Boylam:30.985 E Derinlik:10.78 km

Düzce Üniversitesi vizeleri bir hafta erteledi
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Düzce Üniversitesi vizeleri bir hafta erteledi

Düzceli depremzededen bir hafta sonra gelen Ekrem İmamoğlu'na tepki: Elleme beni deprem bitti
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Düzceli depremzededen bir hafta sonra gelen Ekrem İmamoğlu'na tepki: Elleme beni deprem bitti

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Deprem Gölyaka ve Düzce'yi 20 cm uzaklaştırdı: Uydu görüntüleriyle yüzeydeki hareketlenmeler incelendi

İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok

​Dünya Kupası G grubunda Kamerun ile Brezilya karşılaşıyor.
45 dakikada 4 gol

45 dakikada 4 gol

İsviçre gruptaki son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül töreninde önemli açıklamalar.
Muslera <br>çılgına döndü

Muslera
çılgına döndü

Maçın ardından hakemlerin üzerine yürüdü.

Dramatik son

Dramatik son

​Uruguay bir gol eksiğiyle turnuvaya veda etti.
Averajla gruptan çıktılar!

Averajla gruptan çıktılar!

​Güney Kore Portekiz'i yenerek gruptan çıktı.

2010'un kopyası

2010'un kopyası

Gana'nın penaltı trajedisi Katar'da da sürdü.

​AK Parti'den başörtüsü için anayasa teklifi.
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı
Dünya

DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Suriye'nin güneyindeki askeri muhaliflerin Dera ilinde düzenlediği ve terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Operasyon tamamlandıktan sonra Rusya destekli 5. Kolordu, elebaşının cesedinden bir parçayı DNA testi için Suriye'nin güneyindeki Amerikan üssüne götürdü. Operasyon sırasında evde olmayan DEAŞ elebaşının karısı da sağ olarak ele geçirildi.
Sur Yapı teslimlerine ara vermiyor
Ekonomi

Sur Yapı teslimlerine ara vermiyor

Özel sektörün en geniş portföyüne sahip inşaat firması olan Sur Yapı, Tempo City, Sur Yapı Antalya ve Yeşil Mavi projelerindeki konutları sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Son 4 yılda, 3 bin 600’ü 2018 yılında temeli atılan Sur Yapı Antalya projelerinde olmak üzere 5 bin konutu sahipleriyle buluşturduklarını dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Başta Antalya ve yanı sıra İstanbul’daki projelerimizde teslimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Teslim ettiğimiz konutlarda doluluk oranı İstanbul projelerimizde yüzde 90’lara, Antalya projemizde yüzde100’e ulaştı. Sur Yapı olarak mevcut projelerimizdeki daireleri hızla teslim ediyor, konutlarımızı sahipleriyle buluşturuyoruz” dedi.
Gana'nın penaltı trajedisi: 2010'un benzerini yaşadılar
Spor

Gana'nın penaltı trajedisi: 2010'un benzerini yaşadılar

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Gana, Uruguay karşısında penaltı kaçırdı. Daha sonra Uruguay bulduğu gollerle devreye 2-0 önde girdi. Gana'nın kaçırdığı penaltı akıllara 2010 Dünya Kupası'nı getirdi.

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