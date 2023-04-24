|
Reklam
Reklam
Gündem

Düzce’de dağ çileği üretimi yaygınlaşacak

Düzce İl Özel İdaresi bütçesi ile ‘Düzce ilinde Dağ Çileği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi’ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

04:00 . 24/04/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Dağ çileği üretimi yaygınlaştırılıyor.

Dağ çileği üretimi yaygınlaştırılıyor.

Düzce’de dağ çileği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üreticileri ücretsiz olarak 150 bin adet fide ücretsiz olarak verildi. Düzce İl Özel İdaresi bütçesi ile ‘Düzce ilinde Dağ Çileği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi’ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 2021 yılında uygulanan proje ile 1,5 da alanda 7 bin 500 adet fide dikimi yapılmış ve bu fideler üretilip çoğaltıldı. Bu yıl proje alanından yaklaşık 150 bin adet fide elde edildi. Elde edilen fideler dağ çileği üretimi yapmak isteyen üreticilere dağ çileği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla bedelsiz olarak teslim edildi.



#Düzce İl Özel İdaresi
#Dağ Çileği
#Tarım ve Orman Müdürlüğü
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.