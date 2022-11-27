Düzce'de depremde balkondan atlayan iki kişi yaralandı

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda telsiz ve ekipmanları ele geçirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü çok sayıda küçük el telsizi, şarj aletleri, telsiz antenleri ve şarj adaptörleri ele geçirdi. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.