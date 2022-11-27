Gündem Düzcede depremde balkondan atlayan iki kişi yaralandı
YEREL GÜNDEM

Düzce'de depremde balkondan atlayan iki kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikleyerek balkon ve camdan atlayarak yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Düzcede depremde balkondan atlayan iki kişi yaralandı
Düzce'de deprem

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde oturan T.K. ile Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu E.F.Y.U, sabah erken saatlerde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılan T.K'nin yapılan ilk muayenesinde, ayağında kırık, E.F.Y.U'nun ise belinde çatlak oluştuğu belirlendi.

Durumları iyi olan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 6'sının ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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