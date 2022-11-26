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DÜZCE

Düzce'de depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın

Düzce’de depremzedeler için kurulan çadırkentte yangın paniği yaşandı. Çadır önünde, tüpte çıkan yangın sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bu sırada alevler çadırın içine sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Düzcede depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın
Olayda iki kişi, çeşitli yerlerinden yanarak, yaralandı.

Olay, Millet Bahçesi içerisinde bulunan Çadırkentte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, depremzedeler için kurulan çadırların birinde tüpten yangın çıktı.

Durumu fark eden sağlık ve polis ekipleri hemen alevlere battaniye ve yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Alevler yükselmeye devam edip çadıra sıçradı.

Ekipler, diğer çadırlara alevlerin ulaşmaması için, yanan çadırı yerinden sökerek yangını kontrol altına aldı. Olayda iki kişi, çeşitli yerlerinden yanarak, yaralandı.

Depremzedelerin büyük panik yaşadığı yangında ekiplerin zamanında müdahalesi faciayı önledi.

Beylikdüzü'ndeki yangında dört TIR küle döndü
FOTOĞRAF 19
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Yangın, saat 03.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Liman yolu Caddesi üzerinde bulunan TIR parkında meydana geldi.
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İddiaya göre, TIR parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki TIR’lara sıçradı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi.
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Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunca kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında 4 TIR kullanılamaz hale gelirken, 4 TIR’da hasar oluştu.
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Yangın çıktığı sırada TIR parkında olan Mustafa Altun, “Aracın içinde oturuyordum. Yangın mahalline 2 araç yakınım. Alev gibi bir şey gördüm, hissettim. İndiğimde yangın çıkmıştı. Ama neden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum. Sadece 3 tane aracı kurtarabildim. Birini bıraktım diğerine koştum. Bir aracı daha kurtarabilseydim, 2 tane daha kurtarma şansım vardı. Ama beceremedim o kadarını. Anahtarını bulamadım. Benim araca da bir kısım sıçradı ama ben kurtardım. Çok şükür. Şu anda 3 tane tamamen yanan var 2 tane de kısmen yanan var. 2 tane de birisi kısmen 3 tanesi de aleve maruz kalmadan kurtardık. 2 arkadaş daha vardı, onlar da yıkamanın hortumu ile müdahaleye uğraşıyorlardı. Konteynerda yangın çıktığı yerde yatan bir arkadaş vardı. Onu da dışarı aldık. Şükür can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.
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Yangının palet deposunda çıktığını belirten Mustafa Çekici, “Burada palet deposu var. Palet deposunda yangın çıkıyor. Yandaki araçlara sıçrıyor. İşte itfaiye geldi. Söndürmeye çalışıyorlar. Şuan 5 tane var ağır hasarlı var. Diğerlerine daha bakılmadı” diye konuştu.
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Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Beylikdüzü'ndeki yangında dört TIR küle döndü
Beylikdüzü'nde TIR parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki TIR'lara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 4 TIR kullanılamaz hale gelirken, 4 TIR'da hasar oluştu.


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