Düzce'de Türkiye Değişim Partisinden istifa eden 40 kişi AK Parti'ye katıldı.

"Millet İttifakı'na karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. HDP'nin bulunduğu ortamda, HDP'nin isminin bile bulunduğu ortamda işimiz olmayacağını düşünüyoruz. Cumhur İttifakı'nın bu ülkeye her zaman faydalı ve güzel işler yaptığını savunuyoruz. Her zaman da bunu söyledik. Başarılı olana, her zaman başarılı olduğunu söylüyorum. Bu sebeple beni de bu aileye kattıkları için çok teşekkür ediyorum."