Düzce'de Türkiye Değişim Partisinden istifa eden 40 kişi AK Parti'ye katıldı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Düzce il başkanının da arasında bulunduğu 40 kişi, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Millet İttifakı'na destek vermesini gerekçe göstererek AK Parti'ye katıldı.
İl Başkanı Sezgin Aktaş ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bazna, bazı yönetim kurulu üyeleri, TDP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 1'inci sıra adayı Ercan Kızılçaoğlu ve bazı üyeler, istifalarını sunmalarının ardından AK Parti İl Başkanlığına geldi.
Burada AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, parti yöneticileri ve üyeleri tarafından karşılanan eski TDP üyeleri için rozet takma töreni düzenlendi.
Yaklaşık 1 yıldır TDP'de il başkanlığı görevini yürüten Aktaş, eski partisini kentte üst seviyelere çıkarttığını düşündüğünü ifade etti.
Konuşmaların ardından Aktaş'a rozetini Ayşe Keşir, diğer yeni üyelere rozetlerini ise Şengüloğlu ve AK Parti'li yöneticiler taktı.