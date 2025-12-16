Düzce’de uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 8-14 Aralık tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 66 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 69 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Çalışmalarda, 52 adet sentetik ecza, 133 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 433 gram bonzai, 2 gram skunk, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 7,3 gram kokain ele geçirildi.