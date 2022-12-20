Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü

TIR'ın yedek lastiğine gizlenen 17 kilo esrarı 'Tinga' buldu

Adana'da narkotik polisi, otoyolda takibe aldığı mısır yüklü TIR'ı uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpek 'Tinga' ile arama yapılan TIR'ın yedek lastiğinin içine gizlenen 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti. Ekiplerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı mısır yüklü TIR, uygulama noktasında durduruldu. Şoför M.B.'nin (35) indirildiği TIR'da, narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı.



Tinga, aracın arkasındaki yedek lastiğe tepki verdi. Ekiplerin janttan ayırdığı lastiğe gizlenmiş 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mısır taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan ise haberinin olmadığını öne süren M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

