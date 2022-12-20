Gündem Düzcede yüksek kesimler beyaza büründü
DÜZCE

Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü

Düzce'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Düzcede yüksek kesimler beyaza büründü
Sinekli Yaylası

Düzce’de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İHA

Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.

İHA

Bölgede yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 12’lere kadar düştüğünü belirterek, "Bugün 20 Aralık 2022. Yeni yıla 10 gün kala mevsimin ikinci karı geldi. Şu anda hava eksilerde. Kar huzur veriyor. Bu ağaçların görüntüsü, köknar ağaçlarının görkemli duruşu muhteşem" dedi.

İHA

5 günlük Düzce hava durumu

Çok az kaldı

Çok az kaldı

Yakında tamamen yok olacak.
90 yıl sonra aynı kare

90 yıl sonra aynı kare

​Devlet millet iş birliğiyle yapılmıştı: Öyle de restore edildi.
İmamoğludan Saraçhane itirafı: Kılıçdaroğlu sosyal medyadan öğrendim demişti

MSB: F-16'larımız gerekli karşılığı verdi.

Yedi ilçede<br>11 adres basıldı

Yedi ilçede
11 adres basıldı

İstanbul'da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.