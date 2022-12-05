Gündem Düzcedeki 59luk deprem sonrası hasar tespit listeleri askıya çıktı
DÜZCE

Düzce’deki 5.9'luk deprem sonrası hasar tespit listeleri askıya çıktı

Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 341 mahallede gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmaları tamamlanarak askıya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Düzce’deki 5.9luk deprem sonrası hasar tespit listeleri askıya çıktı
Foto/arşiv

Hasar tespit çalışmaları ile ilgili Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde 23 Kasım 2022 tarihinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 341 mahallede gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Valilik ve AFAD Müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle 4 Aralık 2022 tarihinde askı listeleri tüm muhtarlıklarda ilan edilmiş olup, ayrıca e-devlet ile hasartespit.csb.gov.tr web adresinden de hasar tespit sonuçları yayımlanmıştır.

İlan edilen hasar tespit sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci 2 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Bu süre içerisinde hasar tespit sonuçlarına itiraz edecek vatandaşlarımız, Valilik ve Kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-devlet üzerinden başvurularını yapabileceklerdir” denildi.

İtiraz noktaları; Valilik İtiraz Noktası / Turizm Ofisi, Cumayeri, Gümüşova, Çilimli ve Gölyaka kaymakamlıkları.

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