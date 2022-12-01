Düzceli depremzededen bir hafta sonra gelen Ekrem İmamoğlu'na tepki: Elleme beni deprem bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'ye gitti.
İmamoğlu yedi gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti.
"ELLEME BENİ"
Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi.
İmamoğlu'nun tavrı vatandaşları rahatsız etti. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı.
İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi. CHP'li İBB Başkanı, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul'a döndü.
GÜNDEM
Düzce Gölkaya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: 23 yıl sonra aynı korku
FOTOĞRAF 8
Düzcede meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ortaya çıkan gizemli görüntüler gündem olmuştu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, gizemli ışıklarla ilgili olarak Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır dedi.
Gökyüzündeki gizemli ışıkların nedeniDüzcede çarşamba saat 04:08de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzcede meydana gelen depremde Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü’nde gökyüzünde ışık ortaya çıkmıştı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ışığı yorumladı.
Işıklar enerjinin ısıya dönüşme olayıAynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını belirten Prof. Dr. Pınar, Bu sismik enerjinin açığa çıkması genelde fayın hareketiyle meydana gelir. Fay hareketi ile çok yüksek ısı açığa çıkar. Aynı şekilde dün sabahki depremle birlikte bölgede bir ışık görüldü. Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Şunu da belirtmekte fayda var.
Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar.Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar. O hareketle birlikte büyük ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan yüzde 10 sismik enerjiyle açığa çıkar.
Bu aslında çok önemli bir olay. Çünkü eğer biriken enerjinin tamamı sismik dalgalara dönüşmüş olsaydı, bizim bugün gördüğümüz şiddetin 10 katı şiddetli dalgalar görebilirdik. Dolayısıyla bu fayın hareketiyle biriken enerjinin yüzde 90’ı ısıyla ortaya çıkması çok faydalı bir olay. Sadece yüzde 10 kısmı deprem dalgası olarak yayılmaktadır.
Aynı olay 17 Ağustos depreminde de görüldüIşık olarak gördüğümüz kısım yüzde 90’lık kısım. Çünkü fayın hareketi ile iki bloğun birbirine sürtmesiyle birlikte çok büyük ısı açığa çıkar. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır. Benzer olay sadece dün akşamki depremde olmadı aynı olay 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de görülmüş vatandaşlar tarafından bildirilmişti dedi.
Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu
Düzce'de meydana gelen ve Ankara, İstanbul başta olmak üzere bir çok kentte de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ortaya çıkan gizemli görüntüler gündem olmuştu. Deprem sırasında gökyüzünde beliren kızıl ışıkların nedeni belli oldu.