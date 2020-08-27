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Gündem DYK öğrenci başvurusu başladı İşte e-kurs kayıt takvimi
EĞİTİM

DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS e-kurs başvuru ekranı

DYK öğrenci başvurusu başladı: İşte e-kurs kayıt takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı DYK başvurularını aldığını açıklamasının ardından "e-Kurs DYK başvuruları nereden ve nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. DYK iş takvimi MEB tarafından belirlendi ve başvuru ekranı adayların erişimine açıldı. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
DYK öğrenci başvurusu başladı.
DYK öğrenci başvurusu başladı.

Öğrencilerin Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kişilere faydalı olmak amacıyla Destekleme ve Yetiştirme kursları için başvuruları almaya başladı. Bu gelişme üzerine binlerce kişi MEB e-kurs DYK başvuruları nereden ve nasıl yapılır? sorgulamalarına başladı. 2019-2020 Yaz Dönemi DYK Kurum ve Öğrenci Başvuruları hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

E-KURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

21 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor. 26-30 Ağustos 2020 tarihleri aralığında ise öğrenci başvuruları alınacak. Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kursl... veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştiriliyor.

Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi
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Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi

DYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kursl... veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

MEBBİS DYK BAŞVURU EKRANI

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.

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DYK İŞ TAKVİMİ

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

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