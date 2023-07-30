E-5'te korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Mertcan Altuntaş'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için araçların geçişini yan yoldan sağladı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mertcan Altuntaş'ın(19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.