e-duruşma dönemi: Ticaret yargılamaları hızlanacak

TBMM’de kabul edilen Yargı Reformu’nun 3. paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 64 maddeden oluşan 7251 sayılı Kanun ile hukuk yargılamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, makul sürede sonuçlandırılması ve yargısal işleyişin hızlandırılması amaçlanıyor. Kanunun getirdiği bazı önemli değişiklikler şöyle: Daha önce tarafların rızasıyla uygulanan e-duruşma, artık taraflardan birinin talebi ve hakimin kararıyla gerçekleştirilebilecek. Düzenlemeyle tanık, bilirkişi veya uzmanlar duruşmalara bulundukları yerden ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilecek.

TİCARET YARGILAMALARI HIZLANACAK

Düzenlemeyle ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır, 100 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkarılarak ticari davaların daha hızlı sonuçlanması amaçlanıyor. Yine ticaret mahkemelerinde tek hakimle görülebilen dava ve işlerin parasal sınırı 300 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkarıldı.

50 BİN TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞINA ARABULUCULUK YOLU

İş ve ticari uyuşmazlıklarda olduğu gibi tüketici uyuşmazlıklarının önemli bir kısmında da arabulucuya başvuru dava şartı haline getiriliyor. Bu sayede, hakem heyetlerinin görev alanı dışında kalan ve doğrudan tüketici mahkemelerine açılan yıllık yaklaşık 50 bin dosya zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak. Böylece tüketici uyuşmazlıkları daha kısa sürede sonuçlanabilecek.

ENGELLİ VATANDAŞLARA SENET KOLAYLIĞI

Engellilerin ya da okuma-yazma bildiği halde herhangi bir gerekçeyle imza atamayanların mühür ya da parmak izi gibi yöntemlerle düzenledikleri belgelerin senet niteliği taşıyabilmesi için bu belgelerin masrafsız bir şekilde noterler tarafından onaylanması yeterli olacak.

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KADASTRO DAVALARINA TEMYİZ YOLU

Kadastro mahkemelerine ait kararlar, miktar ve değerine bakılmaksızın istinaf ve temyiz, kanun yolu incelemesine açıldı. Hukuk yargılamalarında kişilerin anayasa ve uluslararası metinlerde güvence altına alınan haklarının zedelenmemesi için hakim gerekirse gizlilik kararı verebilecek.