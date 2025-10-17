Yeni Şafak
Eczacı teknisyenine sopayla saldıran şüpheli tutuklandı

23:2417/10/2025, Cuma
DHA
Mersin'de eczaneye giden bir şahıs iddiaya göre, eski tarihli reçeteyle ilaç almak istedi, şahıs ilacı vermeyen teknisyene hakaret ederek eczaneden ayrıldı. Olayın ardından şahsın oğlu eczaneye gelerek eczane teknisyenine sopayla saldırdı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilaç yüzünden çıkan tartışmada eczacı teknisyeni Arif Fidan'ı sopayla darbeden İ.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Darp anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Eczaneye giden bir kişi, iddiaya göre eski tarihli reçeteyle ilaç almak istedi. Eczacı teknisyeni Arif Fidan ilacı vermeyince hakaret eden bu kişi, eczaneden ayrıldı. Daha sonra bu kişinin oğlu İ.T., eczaneye gelerek Fidan'ı sopayla darbetti. Gürültüleri duyarak iş yerine giren komşuları araya girip, Fidan'ı kurtardı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Fidan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Fidan tedavisinin ardından taburcu olurken, olay yerinden kaçan İ.T. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İ.T. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Darp olayı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.


"Bir anda saldırmaya başladı"

Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaşadıklarını anlatan Arif Fidan,
"Dün bir vatandaş eczanemize geldi, reçetesi eylül ayına aitti. İlaçlarını kontrol ederken, bana argo kelimeler kullandı. Ben de kendisini dışarı çıkardım. Bugün, sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırmaya başladı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı çok daha kötü olabilirdi. Şikayetçi oldum, umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz"
dedi.






