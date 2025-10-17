Eczacı teknisyenine sopayla saldıran şüpheli tutuklandı

Mersin'de eczaneye giden bir şahıs iddiaya göre, eski tarihli reçeteyle ilaç almak istedi, şahıs ilacı vermeyen teknisyene hakaret ederek eczaneden ayrıldı. Olayın ardından şahsın oğlu eczaneye gelerek eczane teknisyenine sopayla saldırdı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Eczaneye giden bir kişi, iddiaya göre eski tarihli reçeteyle ilaç almak istedi. Eczacı teknisyeni Arif Fidan ilacı vermeyince hakaret eden bu kişi, eczaneden ayrıldı. Daha sonra bu kişinin oğlu İ.T., eczaneye gelerek Fidan'ı sopayla darbetti. Gürültüleri duyarak iş yerine giren komşuları araya girip, Fidan'ı kurtardı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Fidan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Fidan tedavisinin ardından taburcu olurken, olay yerinden kaçan İ.T. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İ.T. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Darp olayı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.