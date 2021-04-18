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EDİRNE

Edirne haberleri: Ölüm baba ve oğlu aynı gün yakaladı

Ölüm baba ve oğlu aynı gün yakaladı: Beş saat arayla hayatlarını kaybettiler

Edirne’de vatani görevini yapan genç, İstanbul’da yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören babasını görmek için hastaneye gittiği sırada üzüntüden kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Edirne haberleri: Ölüm baba ve oğlu aynı gün yakaladı
Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Bir süredir kanser tedavisi gören Cevdet Küçük (61), durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Baba Cevdet Küçük’ün kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda durumunun ağırlaşması üzerine Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayında tank er olarak vatani görevini yapan 120 günlük asker Fatih Küçük’e (25) haber verildi.

Son kez babasını görmek için İstanbul’a gelen Küçük, üzüntüye dayanamayarak kalp krizi, ardından ise beyin kanaması geçirdi.

Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla hayatlarını kaybetti.
Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Bunun üzerine Fatih Küçük de aynı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Cuma günü sabaha karşı ilk olarak baba Cevdet Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 saat sonra da oğlu Fatih Küçük yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla hayatlarını kaybetti.
Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi’ne getirildi. Türk bayrağına sarılı Fatih Küçük ile babası Cevdet Küçük’ün cenazeleri, ilk olarak baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi’ne getirildi
Baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi’ne getirildi

Sabahın erken saatlerinde pandemi koşullarına uygun kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında baba ile oğlu yan yana defnedildi. Büyük üzüntünün hakim olduğu cenazede defin işleminin ardından askerler tabuta sarılı Türk bayrağını aileye teslim ederek, başsağlığı diledi. Cenazede ailenin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Defin işleminin ardından askerler tabuta sarılı Türk bayrağını aileye teslim ederek, başsağlığı diledi.
Defin işleminin ardından askerler tabuta sarılı Türk bayrağını aileye teslim ederek, başsağlığı diledi.

İKİ AY KALMIŞTI

Baba Cevdet Küçük’ün bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyleyen ailenin yakın akrabası Salih Kalay, "Babası yoğun bakımda tedavi görüyordu. Oğlu Fatih’te 4 aylık askerdi. Askerliğinin bitmesine 2 ay kalmıştı. Babası ağırlaşınca hastaneye geldi. O anda babasını görünce kalp krizi geçirdi, ardından hastanede beyin kanaması geçirdi. İlk önce babası vefat etti, 5 saat sonra da asker olan oğlu Fatih vefat etti" dedi.

Boş yolda zincirleme kaza: Ortalık bir anda savaş alanına döndü
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Olay, Ataşehir’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Koçak idaresindeki 34 TC 26 plakalı otomobil aşırı hızla giderken bağlantı yoluna girmek için sağ şeride geçmeye çalıştı.
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Erkan Uluman hakimiyetindeki 34 TEJ 56 plakalı ticari taksi de sol şeritten sağ şeride geçmeye çalışan hafif ticari araca arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. O sırada arkadan gelen Bülent Altınkaya idaresindeki 34 TCP 07 plakalı ticari taksi öndeki Erkan Uluman idaresindeki taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, hafif ticari araçta ve takside bulunan yolcular sıkıştı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından hafif ticari araçta sıkışan sürücü Ahmet Koçak, arkadaşı Hakan Akay ve ticari takside sıkışan yabancı uyruklu yolcu Najia Ouajıh kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek, çevredeki hastaneye kaldırdı.
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Kaza nedeniyle bağlantı yolu adeta savaş alanına dönerken, kısmi trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının yanı sıra yol bakım ekipleri tarafından yol temizlenerek trafiğe açıldı.
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Öte yandan, zincirleme kaza drone ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Kazaya karışan taksi sürücüsü Bülent Altınkaya, Hafif ticari araç bağlantı yoluna girmeye çalıştığı sırada, ticari taksi hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybederek, diğer şeride geldi. Ben de ilerlerken frene bastım ama geç kaldım. Onlar bir anda kaza yapınca çarptım. Benim aracımda yolcu yoktu ama öndeki ticari takside yolcu vardı dedi.
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Boş yolda zincirleme kaza: Ortalık bir anda savaş alanına döndü
Ataşehir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu İstanbul istikametinde iki taksi ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Havadan görüntülenen kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Dört aylık bebeği camdan atlayarak kaçırdı
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Olay, dün öğle saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.
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Kendisine ait yemek şirketinde çalışan Levent Sözen (36), boşanma aşamasındaki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Nergiz Sözen (30), eşinin kendisine yaklaşmaması için koruma kararı aldı.
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Bunun üzerine 4 aylık bebekleri Asya Sözen’i görmek için mahkemeye başvurdu.
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Mahkemenin görüş onayı vermesinin ardından boşanma aşamasında olduğu Nergiz Sözen ile konuşan Levent Sözen, Nergiz Sözen’in annesinin Çankaya’da ki evinde buluşma kararı aldılar.
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Olanları an be an kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, villa tipi evde çocuğunu görmeye gelen Levent Sözen, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi.
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Levent Sözen, evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı sırada cama yaklaştı ve bir anda camı açarak aşağıya atladı.
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Görüntülerin devamında, Levent Sözen, 4 aylık bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının ise camı arkasından kapatması pes dedirtti.
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Anne Nergiz Sözen’in iddiasına göre, bebeği camdan kaçıran baba, daha sonra bahçe demirlerinin dışında bulunan bir kişiye bebeği vererek kayıplara karıştı. Olayın ardından şikayetçi olan talihsiz kadın bebeğinin bulunmasını bekliyor.
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4 aylık bebeği camdan kaçırıp bahçe duvarından hiç tanımadıkları birine verdiklerini ve bebeğinin kimde olduğunu bilmediğini söyleyen acılı anne Nergiz Sözen “Bebeğimi kaçıran asıl kişi aslında bahçenin dışında bekleyen kır saçlı kişidir. Bebeğimi aldı ve o götürdü. Babası ise başka arabaya binerek kaçtı” dedi.
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Yaşadığı korku dolu anlatan anne Sözen, “1 hafta önce alkol bağımlığından dolayı ve düzenli olarak uğradığım psikolojik ve fiziksel şiddetten dolayı evden ayrılma kararı aldım. Hemen avukat ile görüşüp boşanma davasını başlattık. Çok hızlı bir şekilde mahkemeye başvurduk. Hemen koruma ve tedbir kararı çıkarıldı. Boşanma davası aynen devam ediyordu. Bu süreçte bir kaç gün içerisinde hemen mahkeme ara karar verip refakatçi eşliğinde baba çocuğunu görsün. Biz mahkeme kararını asla ikiletmedik. Bugün ilk kez çocuğunu görme hakkı vardı. Biz mahkemenin kararını uygulamak için koruma kararının olmasına rağmen burada refakatçi eşliğinde çocuğu göstermek için annemin evine geldik. Burada çocuğu gördükleri esnada camdan çocuğu kaçırıyor ailesi de işbirliği içerisinde. Önce çocuğu gezdiriyor salonun ortasındaki bölgede daha sonra ailesiyle birlikte kontrol ediyorlar her yeri ve buradan camı açıp kendisi atlıyor dışarı ve tanımadığım kır saçlı bir adama komşularda gördü peşimden koşan dayımda gördü. Kır saçlı bir adama çocuğu verip çitlerden araç değiştirerek kaçıyorlar.
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Çocuğuma bakabilecek durumda değil bir insan. Benim çocuğumun hızlı bir şekilde bulunup bana teslim edilmesi gerekiyor. Çocuğumun hayati tehlikesi var. Yaşamından endişe ediyorum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Ben daha yeni anne oldum. Bunları yaşatan ailesi oğullarıyla iletişim kuruyorlar. Nerede oldukları biliyorlar. Burada camları kolladılar. Ablası camları kapadı biz peşinden koşamayalım diye. Bebeği annesinden ayırdılar el birliğiyle. Bana kabusu yaşatıyorlar.
Dört aylık bebeği camdan atlayarak kaçırdı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan çocuk kaçırma olayı film sahnelerini aratmadı. Boşanma aşamasında olduğu ve koruma kararı nedeniyle eşine yaklaşması yasak olan baba, mahkeme kararı ile çocuğunu gördüğü sırada anne ve ablasının yardımı ile evin camından atlayarak 4 aylık bebeği kaçırdı. Babanın bebeği kaçırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında bebeği ve babasını her yerde arıyor.


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