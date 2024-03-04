Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı: İnsanlar arabadan yola döküldü

Yoldan arabasıyla geçerken kazayı görerek yaralılara ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Uluç Erkan, "Kırklareli yolundaki iki araç çarpışıyor. Arabadan insanlar yola dökülmüştü ve bir çocuk şok halindeydi. Ben de durdum ve yolu kontrol altına aldım. Aileyi ve çocukları yerden alarak sıcak arabanın içerisine oturttum ve onların üstüne montumu örtüm. Yaralılara su verdim ve ambulanslar geldi. Burada bulunan bir tır şoförü ise diğer küçük çocuğu kucağına alarak soğuktan korumaya çalıştı. Ben de büyük olan çocuğu kaptım ve arabama koydum. Sonra reflektörleri yola koydum” dedi.