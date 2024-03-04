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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı: İnsanlar arabadan yola döküldü

Edirne-Kırklareli yolunda dönüş kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılara yoldan geçen bir vatandaş yaparken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin açıklamada bulunan vatandaş, "Arabadan insanlar yola dökülmüştü ve bir çocuk şok halindeydi. Ben de durdum ve yolu kontrol altına aldım." dedi.

00:59 - 4/03/2024 Pazartesi
IHA
Edirne'de trafik kazası
Edirne'de trafik kazası

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Kırklareli yolunda dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. kontrolündeki 22 ADB 851 plakalı otomobil, M.Y. idaresindeki 39 EY 989 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"İnsanlar yola döküldü"

Yoldan arabasıyla geçerken kazayı görerek yaralılara ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Uluç Erkan, "Kırklareli yolundaki iki araç çarpışıyor. Arabadan insanlar yola dökülmüştü ve bir çocuk şok halindeydi. Ben de durdum ve yolu kontrol altına aldım. Aileyi ve çocukları yerden alarak sıcak arabanın içerisine oturttum ve onların üstüne montumu örtüm. Yaralılara su verdim ve ambulanslar geldi. Burada bulunan bir tır şoförü ise diğer küçük çocuğu kucağına alarak soğuktan korumaya çalıştı. Ben de büyük olan çocuğu kaptım ve arabama koydum. Sonra reflektörleri yola koydum” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




#Trafik Kazası
#Edirne
#Kırklareli
41 dakika önce
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