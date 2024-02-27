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56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 147 şüpheli gözaltında

Güvenlik güçleri organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmıyor. 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:29 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 09:13 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik “Kafes-49” operasyonları
56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik “Kafes-49” operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydetti.


Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-49” operasyonları düzenlendi.



Operasyonlarda şüphelilerin;

📌Tefecilik,

📌Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

📌Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

📌İhaleye Fesat Karıştırma,

📌Parada Sahtecilik,

📌Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,

📌Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.




#KAFES-49 operasyonları
#Tefeci operasyonu
#Mali suç örgütleri
1 saat önce
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