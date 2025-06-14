Edirne'de otomobilde 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirildi

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Edirne'de polis ekipleri, otomobilde 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirdi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Moldova vatandaşı Konstantin D. (29) idaresindeki araçta arama yapıldı.
Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
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