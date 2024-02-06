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Edremit'e baba dostu

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:28 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Ertaş, Ekrem İmamoğlu.
Mehmet Ertaş, Ekrem İmamoğlu.

CHP’nin belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçe adaylarının yanı sıra gözünü arsa rantının yüksek olduğu il ve ilçe belediyelerine dikti. Bu kapsamda İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu’nun binlerce dönüm arsasının bulunduğu Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendi desteklediği Mehmet Ertaş’ın aday olması için büyük bir çaba gösterdi. İlçede yapılan ön seçimi Mehmet Ertaş 480 oyla kazandı.



#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Mehmet Ertaş
2 saat önce
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