Edremit'e baba dostu

CHP’nin belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçe adaylarının yanı sıra gözünü arsa rantının yüksek olduğu il ve ilçe belediyelerine dikti. Bu kapsamda İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu’nun binlerce dönüm arsasının bulunduğu Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendi desteklediği Mehmet Ertaş’ın aday olması için büyük bir çaba gösterdi. İlçede yapılan ön seçimi Mehmet Ertaş 480 oyla kazandı.