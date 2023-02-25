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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Ege Denizi'nde yarın için fırtına beklendiğine dair uyarı yapıldı. Deniz ulaşımındaki aksamalara ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

17:42 . 25/02/2023 Cumartesi
DHA
Ege Denizi'nde rüzgarın, kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde rüzgarın, kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50 km/sa), kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı, dikkatli olunmaları konusunda uyarıldı.


#Meteoroloji
#Ege Deniz
#Fırtına
39 dakika önce
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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
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