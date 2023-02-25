Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50 km/sa), kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi.