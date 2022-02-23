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İZMİR

Ege'de Türk balıkçı teknelerine Yunanistan unsurlarınca ateş açıldı: Bir kişi yaralandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının 2 Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan bir kişinin bacağından yaralandığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" denildi.

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Haber Merkezi AA
Egede Türk balıkçı teknelerine Yunanistan unsurlarınca ateş açıldı: Bir kişi yaralandı
Hafif yaralanan şahıs sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Şubat saat 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş edildiği, mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığı kaydedildi.

112 Acil Sağlık ekipleri ile 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" ifadeleri kullanıldı.

Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliğine haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler
OYNAT 02:06
Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliğine haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler
Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları 'Burası Yunan denizi' diyerek taciz etti. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğini azarlayınca, Yunan görevliler dönüp gitmek zorunda kaldı.


Görüntüler, YouTube'da İlker Reis sayfasında paylaşıldı.

Videonun altına, 'Bugünkü videomuzda Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yaparken uluslararası sularda olmamıza rağmen yunan sahil güvenliği alaycı bir tavırla bize bölgeyi terk etmemizi ve Yunan sularında olduğumuzu söyledi. İlker Reis ile Yunan komutanının münakaşası sonrasında direndiğimizi görünce başa çıkamayıp kendi sularına çekildiler. Geldikleri gibi gittiler...' notu düşüldü.


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