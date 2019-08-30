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ANKARA

Eğitime malzeme ve işçilik desteği

Gölbaşı Belediyesi eğitim dönemi öncesinde okul duvarları için boya malzemesi desteğinde bulundu. Başkan Şimşek ilk boyayı da Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ile birlikte yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gölbaşı Belediyesi'nden örnek davranış
Gölbaşı Belediyesi'nden örnek davranış

Her alanda eğitime verdiği önemle dikkat çeken Ankara Gölbaşı Belediyesi, ilçemizde faaliyetini sürdüren okullara 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasına kısa bir süre kala boya malzemesi desteğinde bulundu. Öğrencilerin daha temiz ve nezih bir ortamda derslerine devam edebilmesi amacıyla, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak ihtiyaçları belirleyen Gölbaşı Belediyesi, boya malzemelerini okullara teslim etmeye başladı.

İhtiyaçları belirlenen 45 eğitim kurumu için boya desteği sağlayan Başkan Ramazan Şimşek, malzemelerin dağıtımıyla da bizzat ilgilendi. Bununla da yetinmeyen Başkan Şimşek İlçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile Baldudak İlköğretim Okulu’na giderek sınıfların duvarını birlikte boyadılar.

‘EĞİTİME DESTEK DEVAM EDECEK’

  • Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek çocukların eğitimlerini en iyi şartlarda yapabilmesi için belediye imkanları ölçüsünde her türlü desteğe devam edeceklerine dikkat çeken Şimşek, “Resmi ve özel eğitim kurumlarının yanı sıra üniversiteleriyle de, bölgemize ‘Eğitim Kenti’ olarak hizmet veriyoruz. Sahip olduğumuz bu potansiyelin en iyi biçimde kullanmasını ve harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı

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