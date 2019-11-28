Eğitimin önündeki engeller kalkmalı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAU Global Eğitim Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler’in (BM) 26 Kasım’da Cenevre’de düzenlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınmada Eğitimin Rolü’ konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Bölüm Direktörü Alex Mejia’nın da katıldığı konferansta Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü Türkiye Başkanı da olan Enver Yücel’e BM tarafından Eğitim ve Araştırma Enstitüsü danışma kurulu unvanı da verildi. Konferansta bir konuşma yapan Enver Yücel, “Ülkeler ve dünyanın sorunlarının çözümü karşılıklı anlayış, paylaşım ve iş birliğinden geçiyor. Dolayısıyla bu paylaşım ve ortak yaşam kültürünün çocukluktan itibaren tüm bireylere aktarılması gerekiyor. Bunu yapmanın en etkin ve belki de tek yolu da, küresel ve nitelikli eğitimdir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 2030 yılına kadar ulaşabilmek için ortak çözümler oluşturulmasını sağlayabiliriz” dedi.

YENİLİKÇİ EĞİTİM MODELLERİ GEREKLİ

“Nesilleri yetiştirirken kadının rolünü göz önünde bulundurmalı, dünyadaki tüm kız çocukları ve kadınlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız” diyen Yücel, şunları söyledi: “Fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kadınlara, onları yeni dünya düzenine hazırlayacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetkinlik kazandırmalıyız. Aynı zamanda iş gücüne katılım ve istihdamlarını teşvik etmeli, desteklemeli ve arttırmalıyız. Kadın ve erkeğin bir kuşun iki eşit kanadı olduğunu her zaman aklımızda tutmalı, bir kanat eksik olursa kuşun uçamayacağını, toplumların da kadınlar güçlendirilmeden sürdürülebilir kalkınamaya ulaşamayacağını unutmamalıyız. Eğitimin içeriği kadar erişilebilir ve kapsayıcı olmasına ve güncel sorunlara çözüm üretmesine de dikkat etmeliyiz”

REKLAM

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA

Sürdürülebilir eğitim uğrunda 40 senenin üzerinde çalışmış bir eğitimci olarak yollarının uzun ve zor olduğuna dikkat çeken Yücel, “Eğitimde toplumun değişen ihtiyaçları, teknolojinin insanoğlunun yaşam koşullarına etkisi ve yeni neslin sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurmalıyız. Bu yüzden eğitim sisteminin içerik, yöntem, ölçme ve değerlendirme gibi tüm alt boyutları sürdürülebilir kalkınma temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Bunun için pusulamız, ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan, her bireyin doğuştan sahip olduğu eğitim hakkına erişmesi için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olmalıdır. Önceliğimiz, Birleşmiş Milletler’in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ortaya koyduğu nitelikli eğitim hedefi için eğitimde hakkaniyeti sağlamak olmalıdır. Sürdürülebilir eğitim uğrunda 40 senenin üzerinde çalışmış bir eğitimci olarak yolumuzun uzun ve zor olduğunun farkındayım. Bu yüzden yalnızca birlikte çalışıp eğitimi küresel ve nitelikli kılarak geleceğin mimarları olan çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz”