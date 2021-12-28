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EGM'den 81 ilde 'alkol' operasyonu: 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 21 bin 445 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'alkol' operasyonunda, 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, 415 aranan şahsın yakalandığını ve 19 bin 966 litre kaçak/sahte alkollü içkinin ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
EGMden 81 ilde alkol operasyonu: 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Foto: DHA.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlıkları koordinesinde; dün ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapılan, sahte içki satıldığı ya da bulundurulduğu şüphesi olan iş yerleri ile depolarına yönelik eş zamanlı 'alkol' operasyonu gerçekleştirildi.

21 bin 445 kişilik personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda; 23 bin 688 iş yerinde arama yapıldı. 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 415 kişi yakalandı. Ayrıca operasyonda; 19 bin 966 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 292 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 4 bin 365 içki aroması, 8 bin 658 boş alkollü içki şişesi, 2 bin 542 sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 doldurulmuş ve 23 bin 314 boş makaron, 220 puro, 26 tarihi eser, 6 kilogram esrar, 164 gram eroin, 14 bin 46 sentetik uyuşturucu, 18 tabanca, 17 tüfek ve bunlara ait 1316 adet fişek ele geçirildi. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi ise operasyonda deşifre edildi.

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