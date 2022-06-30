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ANKARA

EGM'den dolandırıcılık uyarısı: Bu tarz e-postalara itibar etmeyin

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım amaçlı e-postalar gönderildiği tespit edilerek, vatandaşların bu tarz iletilere itibar etmemesi istendi.

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Haber Merkezi DHA
EGMden dolandırıcılık uyarısı: Bu tarz e-postalara itibar etmeyin
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Yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı bulunmayan 'paula.moreira@aluno.unb.br' e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da aralıksız sürdüreceğiz" denildi.

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