Ehliyet sınavında kopya düzeneği ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, sınava katılan şahıslara yönelik görevli personel tarafından yapılan kontrollerde C.B. ve B.B. isimli şahısların sınav esnasında kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenekle sınava girmeye çalıştıkları belirlendi. Şahısların üst aramasında 2 gizli kamera, 2 mobil Wi-Fi cihazı ve 2 casus kulaklık ele geçirildi.