Ehliyet sınavında kopya düzeneği ele geçirildi

Ehliyet sınavında kopya düzeneği ele geçirildi

15:3626/02/2026, Perşembe
IHA
2 gizli kamera, 2 mobil Wi-Fi cihazı ve 2 casus kulaklık ele geçirildi.
2 gizli kamera, 2 mobil Wi-Fi cihazı ve 2 casus kulaklık ele geçirildi.

Mucur’da bir sınav Merkezi’nde gerçekleştirilen ehliyet sınavında kopya girişimi tespit edildi. Şahısların üst aramasında 2 gizli kamera, 2 mobil Wi-Fi cihazı ve 2 casus kulaklık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sınava katılan şahıslara yönelik görevli personel tarafından yapılan kontrollerde C.B. ve B.B. isimli şahısların sınav esnasında kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenekle sınava girmeye çalıştıkları belirlendi. Şahısların üst aramasında 2 gizli kamera, 2 mobil Wi-Fi cihazı ve 2 casus kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezleri Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.




#ehliyet sınavı
#kopya
#düzenek
