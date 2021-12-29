Gündem Yunanistanın gözü Türk zırhlılarında
ANKARA

Yunanistan'ın gözü Türk zırhlılarında

Son dönemde Yunanistan basınının Türk zırhlılarına olan takibi gündemden düşmüyor. Yunanistan, İHA ve SİHA'lardan sonra gözünü şimdi de Ejder Yalçın'a çevirdi. Yunan basını Türkiye'nin Çad'a giden Ejder Yalçın zırhlı araçlarının görüntülerine atıfta bulunularak, 'Ankara, Afrika'ya yayılıyor.' ifadesine yer verdi. Görüntülerde Kamerun'un Douala Limanı'ndan çekildiği iddia edilen, Ejder Yalçın görüntüleri servis edildi.

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Ejder Yalçın kimdir? Ejder Yalçın nedir? Ejder Yalçının özellikleri...
Ejder Yalçın

Yunanistan medyasının gözü şimdi de Türkiye'nin sürekli gelişen ve tüm dünya üzerinde etkili olan savunma sanayisinde...

Türkiye'nin ortak çıkarlar için Afrika'ya uzattığı dost elinden rahatsız olan Yunanistan son dönemlerde sürekli basında yer verdiği İHA ve SİHA'lardan sonra şimdi de gözünü Türk zırhlı aracı Ejder Yalçın'a dikti..

Yunan medyasında yer alan bazı haberlerde, 'Ankara, Afrika üzerinde "etki alanı" oluşturmak için, savunma sanayisini nasıl kullanıyor.' iddiasına yer verildi.

Kamerun'un Douala limanında çekildiği iddia edilen bazı görüntülerde, Çad'a gitmek üzere limana inen Türk yapımı zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'ın görüntüleri paylaşıldı.

EJDER YALÇIN GÖRÜNTÜLERİ BÖYLE YORUMLANDI

Bir savunma internet sitesi olan Defense.net'de yer alan Ejder Yalçın'ın görüntüleri ile ilgili haberde, 'Bu görüntülerde, Çad'a giden 'Ejder Yalçın'lar Kamerun'un Douala limanına taşınıyor. Bu zırhlı araçlar özel sektör (Nurol Makina) tarafından Türk devletinin de desteğiyle üretildi. Türkiye, etkisini Afrika kıtasında genişletmek için savunma sanayisini kullanıyor.' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haberde, 'Bir noktada Yunanlar, savunma sanayiinin gelişmesine izin vermeyen Yunan hükümetlerinden sorumlu tutacak.' şeklinde sitem edildi.

Haberde ayrıca, 'Ankara, önümüzdeki on yıl boyunca dış etkenlerden tamamen bağımsız olma beklentisiyle, silahlı kuvvetlerinin kullanabileceği silah sistemlerinin %60'ından fazlasını yerli olarak üretiyor.

Türkiye artık sadece üretici bir ülke değil, aynı zamanda savunma teçhizatı ihracatçısı bir ülke.' ifadelerine yer verildi.

EJDER YALÇIN NEDİR?

Nurol Ejder ya da diğer ismiyle Ejder Yalçın, Nurol Makina tarafından üretilen Türk yapımı bir zırhlı personel taşıyıcı serisidir. Ejder 6x6 ve Ejder Yalçın 4x4 olmak üzere iki modeli bulunmaktadır.

EJDER YALÇIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi

Ergonomik tasarım

Manuel ve uzaktan kontollü farklı silah sistemleri entegrasyon imkanı

Sağ ve sol el kullanımına uygun silah mazgalları

Patlak Gider (Run-Flat) lastikler

Personelin araca hızlı giriş çıkışına olanak veren 5 kapılı konfigürasyon

Araç içi barut gazı tahliye fanları

Hazır telsiz alt yapısı

Araca entegre redresör

Hidrolik takviyeli direksiyon sistemi

Hızlı, kolay ve düşük maliyetli bakım

Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikalı

EJDER YALÇIN'I KİM ÜRETİYOR?

Ejder Yalçın zırhlı arazi aracı 18 tondur. Ayrıca 4 ton faydalı yük taşıma kabiliyeti vardır.

18 ton olan ve ayrıca 4 ton faydalı yük taşıma kabiliyeti bulunan Ejder Yalçın zırhlı arazi aracı, Nurol Makina tarafından üretilmektedir.

Yunan basını Türk zırhlılarını konuşuyor
FOTOĞRAF 11
Title
Yunanistan medyasının gözü şimdi de Türkiye'nin sürekli gelişen ve tüm dünya üzerinde etkili olan savunma sanayisinde..., Türkiye'nin ortak çıkarlar için Afrika'ya uzattığı dost elinden rahatsız olan Yunanistan son dönemlerde sürekli basında yer verdiği İHa ve Sİha'lardan sonra şimdi de gözünü Türk zırhlı aracı Ejder Yalçın'a dikti..
Title
Yunan medyasında yer alan bazı haberlerde, 'Ankara, Afrika üzerinde \"etki alanı\" oluşturmak için, savunma sanayisini nasıl kullanıyor.' iddiasına yer verildi.
Title
Kamerun'un Douala limanında çekildiği iddia edilen bazı görüntülerde, Çad'a gitmek üzere limana inen Türk yapımı zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'ın görüntüleri paylaşıldı.
Title
EJDER YALÇIN GÖRÜNTÜLERİ BÖYLE YORUMLANDI<br><br>Bir savunma internet sitesi olan Defense.net'de yer alan Ejder Yalçın'ın görüntüleri ile ilgili haberde, 'Bu görüntülerde, Çad'a giden 'Ejder Yalçın'lar Kamerun'un Douala limanına taşınıyor. Bu zırhlı araçlar özel sektör (Nurol Makina) tarafından Türk devletinin de desteğiyle üretildi. Türkiye, etkisini Afrika kıtasında genişletmek için savunma sanayisini kullanıyor.' ifadelerine yer verildi.
Title
Söz konusu haberde, 'Bir noktada Yunanlar, savunma sanayiinin gelişmesine izin vermeyen Yunan hükümetlerinden sorumlu tutacak.' şeklinde sitem edildi.
Title
Haberde ayrıca, 'Ankara, önümüzdeki on yıl boyunca dış etkenlerden tamamen bağımsız olma beklentisiyle, silahlı kuvvetlerinin kullanabileceği silah sistemlerinin %60'ından fazlasını yerli olarak üretiyor.
Title
Türkiye artık sadece üretici bir ülke değil, aynı zamanda savunma teçhizatı ihracatçısı bir ülke.' ifadelerine yer verildi.
Title
EJDER YALÇIN NEDİR?<br>Nurol Ejder ya da diğer ismiyle Ejder Yalçın, Nurol Makina tarafından üretilen Türk yapımı bir zırhlı personel taşıyıcı serisidir. Ejder 6x6 ve Ejder Yalçın 4x4 olmak üzere iki modeli bulunmaktadır.
Title
EJDER YALÇIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?<br><br>9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi<br>Ergonomik tasarım<br>Manuel ve uzaktan kontollü farklı silah sistemleri entegrasyon imkanı<br>Sağ ve sol el kullanımına uygun silah mazgalları<br>Patlak Gider (Run-Flat) lastikler<br>Personelin araca hızlı giriş çıkışına olanak veren 5 kapılı konfigürasyon<br>Araç içi barut gazı tahliye fanları<br>Hazır telsiz alt yapısı<br>Araca entegre redresör<br>Hidrolik takviyeli direksiyon sistemi<br>Hızlı, kolay ve düşük maliyetli bakım<br>Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikalı
Title
EJDER YALÇIN'I KİM ÜRETMEKTEDİR?<br><br>Ejder Yalçın zırhlı arazi aracı Nurol Makina tarafından üretilmektedir.
Title
EJDER YALÇIN KAÇ TONDUR?<br><br>Ejder Yalçın zırhlı arazi aracı 18 tondur. Ayrıca 4 ton faydalı yük taşıma kabiliyeti vardır.
Yunan basını Türk zırhlılarını konuşuyor
Son dönemde Yunanistan basınının Türk zırhlılarına olan takibi gündemden düşmüyor. Yunanistan, İHA ve SİHA'lardan sonra gözünü şimdi de Ejder Yalçın'a çevirdi. Yunan basını Türkiye'nin Çad'a giden Ejder Yalçın zırhlı araçlarının görüntülerine atıfta bulunularak, 'Ankara, Afrika'ya yayılıyor.' ifadesine yer verdi. Görüntülerde Kamerun'un Douala Limanı'ndan çekildiği iddia edilen, Ejder Yalçın görüntüleri servis edildi.

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