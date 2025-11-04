İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu bugün 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçlarından ifadeye çağrılmıştı. İkili hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulanması kararlaştırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Baba ve oğul İmamoğlu ifadeye çağrıldı
Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat yazısı yazıldı.
Adli kontrol kararı
İkili hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulanması kararlaştırıldı.