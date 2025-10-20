Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında “sahte diploma” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploması davası 8 Aralık'a ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sahte lisans diplomasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.
Gerginlik yaşandı
Diğer yandan duruşmayı takip etmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. Duruşmayı takip etmek isteyenler bariyerleri aşarak salonun önüne geldi ardından da içeri girmek istedi.
Salon değişikliği
Duruşmanın 1 No'lu salonda görülmesi bekleniyordu. Daha sonra alınan karar üzerine duruşma 2 No'lu salona alındı.
8 Aralık'a ertelendi
Mahkeme ara kararında, sanık avukatlarının savunma yapabilmesi için 8 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.