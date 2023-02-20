Eksi 15'te koruyacak kışlık giysi lazım

Malatya’da Organize Sanayi Bölgesi’nde yardımlar için İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde kurulan lojistik merkezi buralara sığınan depremdezelere hayatlarını devam ettirecekleri önemli hizmetler sunuyor. Bir otomotiv yan sanayi fabrikasından dönüştürülen lojistik merkezinden, kent genelindeki afetzedelere de yardım ulaştırılıyor. Gençlerden oluşan ekipler 7/24 saat esasıyla ihtiyaçları karşılamak için koşturuyor.

YARDIM KOLİLERİ İHTİYACA UYGUN HAZIRLANMALI

Türkiye’nin dört bir yanından ulaştırılan gıda, giyecek, hijyen, barınma ve ısınmaya dönük malzemeler önce tasnif edilip, sonra dağıtıma hazır hale getiriliyor. Özensizce gönderilen yardımları gruplara ayırmak, sahadaki elemanların büyük zamanını alıyor. Bunun önüne geçmek için önemli bir çağrıları var. Gönüllüler, yardımların Ramazan kolisi gibi bir ailenin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasını özellikle talep ediyor. Malatya için örnek vermek gerekirse geceleri hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düştüğü kente yazlık giysilerin gönderilmesine kimse bir anlam veremiyor.

HASTA GEREKSİNİMLERİ UNUTULMASIN

Malatya’da şu anda gıda tedarikinde bir sıkıntı bulunmasa da yardımların sürekliliği önem arz ediyor. Çünkü, afetzedeler, deprem korkusunu yenip evlerine dönene kadar yeme-içme ihtiyaçları aşevlerinden karşılanacak. Yetkililer, en çok ihtiyaç duyulan ürünleri; iç çamaşırı, kışlık ayakkabı, çorap, biberon, tırnak makası ve tıraş bıçağı olarak sıralıyor. Ayrıca şeker hastalarının deri çatlağı nedeniyle kullandıkları vazelin yağı gibi kremler de talep ediliyor.

Malatya'da lojistik merkezine dönüştürülen otomotiv yan sanayii fabrikasından birçok ilçeye yardımlar ihtiyaca uygun şekilde hazırlanarak ulaştırılıyor.

Geri dönüş için teşvik talebi

Fabrikasını afetzedelerin barınmasına tahsis eden Hakan Otomotiv’in sahibi Hakan Çiçekli, Malatya iş dünyasının depremden sonra karşı karşıya kaldığı durumu anlattı. Yedek parça imalatı yapan fabrikada üretim faaliyeti tamamen durmuş vaziyette. Çünkü fabrikanın 25 çalışanı da şehri terk etmiş. Hakan Çiçekli, iş gücü kaybı nedeniyle aylık zararının 650 bin lira olduğunu söylüyor. Çiçekli, “Çalışanlarımdan hayatını kaybeden olmadı çok şükür. Personelime mesaj attım. İki kişi haricinde kimse cevap bile vermedi. Önümü göremiyorum. Elemanlarımı işten de çıkarmak istemiyorum ancak geleceğimizi planlamamız şart. Devletimizin bizlere bu konuda teşvik edici politikalarla yol göstermesini bekliyoruz” dedi.



