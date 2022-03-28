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AMASYA

El freni çekilmeyen otomobilden film gibi görüntüler

Amasya’da park eden sürücüsünün çalışır haldeyken el frenini çekmeyi unutması sonrasında hareket eden otomobil hızlanıp bir iş yerine dalıp geri çıktı. Görenlerin şaşırtan film gibi anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
El freni çekilmeyen otomobilden film gibi görüntüler
El freni çekilmeyen otomobilden film gibi görüntüler.

Amasya’da park eden sürücüsünün çalışır haldeyken el frenini çekmeyi unutması sonrasında hareket eden otomobil hızlanıp bir iş yerine dalıp geri çıktı. Görenlerin şaşırtan film gibi anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Amasya sebze halinde sürücüsünün indikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu çalışır haldeki otomobil bir anda hareket etti. Önce bir tıra temas eden otomobil zeminin eğimli olmasının etkisiyle hızlanarak yaklaşık yüz metre ötede daldığı iş yerinde eşyalara ve beton direğe çaptı. Direğe çarptıktan sonra ilginç bir şekilde geri geri çıkıp çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre ilerleyen otomobil, yavaşlaması sonrasında müdahale edilerek durdurulabildi.

BOMBA GİBİ SES ÇIKTI


Film gibi anlara tanıklık eden vatandaşlardan Oğuzhan Tatar, “Arabanın içinde kimse yoktu. Çarpınca bomba patlamış gibi ses çıktı. Ya el frenini çekmeyi unuttu. Ya el freni tutmadı ya da araç eski olduğu için vites boşa çıktı” diye konuştu.

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