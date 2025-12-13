Elazığ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Şüphe üzerine durdurulan koltukları sökülmüş haldeki minibüste yerde oturan 16 düzensiz göçmen yakalandı, para karşılığı göçmen kaçakçılığı ve organizatörlüğü yaptıkları iddiasıyla da U.Y. ve E.K. gözaltına alındı.