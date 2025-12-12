Erzurum'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, İstihbarat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.