Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

17:4412/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yasa dışı yollarla yurda giren 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollarla yurda giren 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 73 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, İstihbarat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Ekiplerce 10-12 Aralık'ta yapılan müşterek çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda giren 73 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlıyı gözaltına alan ekipler, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.


Düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



#düzensiz göçmen
#Erzurum
#tutuklama
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gram altında yükseliş sinyali: Yeniden 6 bin TL sınırına dayandı