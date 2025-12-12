Yeni Şafak
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

09:2412/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
AA
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Edirne’de yapılan kontrollerde güvenlik birimleri, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



