Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

15:5411/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 6 Suriyeli yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücü Ö.Ç'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.




#düzensiz göçmen
#jandarma
#osmaniye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor inşaat sürerken mi yoksa bittikten sonra mı?