Belarus’ta 180 kaçak göçmen kazdıkları tünelle Polonya’ya geçti

Juzwiak, "Elektronik sistemler sayesinde Sınır Muhafızları Polonya’ya giren 180 kaçak göçmeni hızlıca tespit ederek harekete geçti, şimdiye kadar 130’dan fazlası yakalandı, geri kalan kaçak göçmenleri arama çalışmaları ise sürüyor" dedi. Juzwiak göçmenlerin Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğunu aktardı. Juzwiak, kaçak göçmenleri Batı Avrupa ülkelerine götürmek amacıyla bölgeye gelen Polonya vatandaşı ve Litvanya vatandaşı 2 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.