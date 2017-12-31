Elazığ’da huzur uygulaması: 2 kişi yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlamak amacıyla “Huzur23 Asayiş Uygulaması” yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada 49 umuma açık istirahat ve eğlence yerleri eş zamanlı denetlendi. Uygulama dahilinde toplam bin 11 şahıs sorgulanırken, çeşitli konulardan aranma kaydı olan 2 şahıs da yakalandı.

İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, 1 işyerine kapalı alanda sigara içirtmekten gerekli işlemler yapılırken 1 şahsa da kapalı alanda sigara içmekten 109 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.