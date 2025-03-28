Elazığ'da iki otomobilin çarptığı Zeynep ağır yaralandı

Elazığ'da A.Ö. (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Zeynep A.'ya, bu kez arkadan gelen M.B.C. (32) yönetimindeki bir otomobil daha çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Zeynep A., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.