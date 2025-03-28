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Elazığ'da iki otomobilin çarptığı Zeynep ağır yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarptığı Zeynep ağır yaralandı

14:1528/03/2025, Cuma
DHA
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Sürücüler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.
Sürücüler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeynep A.'ya (20) başka bir otomobil daha çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeynep A.'nın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Elazığ'da A.Ö. (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Zeynep A.'ya, bu kez arkadan gelen M.B.C. (32) yönetimindeki bir otomobil daha çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Zeynep A., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.



#elazığ
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#trafik kazası

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