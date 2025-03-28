Yangına müdahale etmek istedi: Kendi canından oldu

Yahyalı ilçesi İlyaslı ve Yerköy mahalleleri arasında içinde su bulunmayan kanalda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevlerin çevredeki bahçelere sıçramaması için Metin Özbek traktörü ile alevlere müdahale etmek istedi. İçine su doldurup yangına sıkmak için ilaç pompasını traktörüne takmaya çalışan Özbek, dengesini kaybederek kanala düştü, alevlerin arasında kaldı.