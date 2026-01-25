Yeni Şafak
Elazığ’da kar nedeniyle kapanan yolların büyük bölümü ulaşıma açıldı

23:2425/01/2026, dimanche
AA
Ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Elazığ’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 67 yerleşim yerinden 65’ine yeniden ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri, Maden ve Sivrice ilçelerinde kapalı olan 2 yol için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 67 yerleşim yerinden 65'ine ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 67 yerleşim yerinden 65'inin yolu açıldı.

Ekipler, ilçelerden Maden'de 1 ve Sivrice'de 1 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



#Elazığ
#karla mücadele
#köy yolları
#ulaşım
