Gündem Elazığda kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı
ELAZİĞ

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören afetzedeler, kendileri için geçici barınma yeri olarak inşa edilen konteyner kentte anahtarlarını aldı.

Haber Merkezi DHA
Depremzedeler, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Depremzedeler, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Bu kapsamda AFAD, Elazığ'daki depremzedelerin geçici olarak barınmaları amacıyla Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 806 konteyner kurulması için çalışma başlattı.

Depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

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Depremzedeler için Doğukent Mahallesi'nde kurumu tamamlanan 900 konteynerden 500'ünün yerleşimine başlandı. Diğer konteynerlere yerleşimin sağlanması için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

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Konteyner kente çocuk parkı da yapıldı.


Eşyalar AFAD tarafından karşılanıyor

  • Konteyner kentin kurulduğu bölgede sosyal alanlar da oluşturulurken, konteynerlere yerleşen depremzedelerin eşya ihtiyaçları ise AFAD tarafından karşılanıyor. Depremde evi hasar gören eşi ile 4 çocuğuyla birlikte konteyner kente yerleşen Yunus Koç, geçici olarak konaklanacakları konteynerin anahtarını teslim aldı. Koç, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi: "Deprem olduğundan şimdiye kadar devletimiz ailemle birlikte bize çok iyi baktı, Allah devletimize zeval vermesin. Dün konteynerin anahtarını teslim aldık, konteynerimiz güzel ve bize yetiyor. Temizdir, çadırdan ve dışarıdan kalmaktan çok iyidir. Büyüklerimizden Allah razı olsun."

Ev eşyalarının tümü AFAD tarafından karşılanıyor.


"Devletimiz yanımızda"

Yunus Koç'un eşi Arzu Sarıboğa Koç ise jandarmanın yardımıyla konteynere yerleştiklerini ifade ederek, "Komutanlar bizi alıp getirdi, eşyalarımızı araçlar getirdiler. Sağ olsunlar her şeyi devlet yaptı. Özellikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 4 çocuğumla burada yaşıyorum, devletimiz yanımızda, biz başkasından medet beklemiyoruz" dedi.

Afetzedeler, jandarmanın yardımıyla konteynere yerleştiklerini söyledi.

"Konteyner evden çok memnunuz"

Eşiyle birlikte konteynere yerleştirilen Musa Tağgür, depremin ardından çadırda yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti. Tağgür, "Evimiz ağır hasar aldı depremde, 20 gün boyunca bazen çadırda, bazen de akrabalarımızda kaldık. Allah'a şükür şimdi buradayız, dün bize teslim ettiler, taşındık ve yerleştik. Şu anda memnunum. Çünkü 20 gün boyunca ne zorluk çektiğimi ben biliyorum. O yüzden Allah büyüklerimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan ve bakanımızdan razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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