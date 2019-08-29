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ANKARA

Elçi görevde

Bir ayı aşkın süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu bekleyen ABD Büyükelçisi David Satterfield, dün kabul edildiği Külliye’de güven mektubunu sundu ve resmen göreve başladı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
David Satterfield
David Satterfield

ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Türkiye’nin yeni Amerika Büyükelçisi Satterfield, haziran ayı sonunda Senato’nun onayı sonrası iki hafta önce ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yemin ederek Amerika nezdinde Türkiye görevini devralmıştı. Satterfield dün güven mektubunu sunarak büyükelçilik görevine resmen başladı.

Bu gelişmeyler birlikte Washington’un Ankara’da maslahatgüzar seviyesinde temsil dönemi sona ermiş oldu. Satterfield’ın selefi John Bass, Türkiye’deki görev süresini tamamlamasının ardından ABD’nin Afganistan Büyükelçisi olarak atanmış, Bass’ın Ankara’dan ayrılmasının ardından yaklaşık bir buçuk yıl Türkiye’ye büyükelçi ataması yapılmamıştı. Güven mektubunu sunmasının ardından görevine başlayan Satterfield yaptığı açıklamada, “Ülkemi Türkiye’de temsil etmekten onur duyuyorum” dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia ve Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq’in güven mektuplarını da kabul etti.

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