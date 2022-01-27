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ORDU

Elektrik arızası için seferberlik: Bir buçuk metre karda iki kilometre yürüdüler

Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki elektrik arızası, ekiplerin yer yer bir buçuk metreyi bulan karda yaklaşık iki kilometre yürüdükten sonra yaptıkları müdahaleyle giderildi.

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Haber Merkezi AA
Elektrik arızası için seferberlik: Bir buçuk metre karda iki kilometre yürüdüler
Ekipler zorlu yolculuk sonrası elektrik arızasını giderdi.

Ordu Gaziler Mahallesi kırsalında bulunan, Çaybaşı ve İkizce ilçelerine elektrik dağıtımını yapan ana şebeke hattında arıza meydana geldi.

KARIN BİR BUÇUK METREYİ BULDUĞU YOLDA YÜRÜYEREK İLERLEDİLER

  • İhbar üzerine Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Ünye İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik ekip, bölgeye sevk edildi. Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle kapalı olan yolda yürüyerek ilerledi.

ZORLU YOLCULUK SONRASI ARIZAYI GİDERDİLER

Onarım için gerekli olan malzemeleri ellerine ve omuzlarına alan ekipler, zorlu arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Ekipler, söz konusu arızayı yaptıkları çalışma sonrası giderdi.

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