Elektrik gitti kliması bozuldu: Yargıtay’dan tüketiciye 'hakem heyeti' güvencesi

Yargıtay’a uzanan hukuki süreç sonrası, elektrik voltajındaki dalgalanma nedeniyle kliması arızalanan tüketicinin başvurduğu Muğla İl Tüketici Hakem Heyeti’nin de söz konusu mağduriyette yetkili olduğuna hükmedildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketicinin yalnızca ilçedeki hakem heyetine değil, aynı ilin il hakem heyetine de başvurabileceğini belirterek, yerel mahkemenin verdiği iptal kararını kanun yararına bozdu. Yani bundan sonra tüketiciler, bulundukları ilçe ya da ilden başvuru yaptıklarında herhangi bir sorun yaşamayacak.

MAHKEME “YETKİSİZ” DEDİ, HAKEM HEYETİ KARARINI İPTAL ETTİ

Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, vatandaşın adresinin Marmaris olduğunu, şirketin adresinin ise Denizli Merkezefendi ilçesinde bulunduğunu belirtti. Mahkeme bu nedenle başvurunun Marmaris’teki hakem heyetine yapılması gerektiğini savunarak Muğla İl Tüketici Hakem Heyeti’nin esastan karar vermesini hukuka aykırı buldu ve hakem heyetinin tüketici lehine verdiği kararını iptal etti. Karar, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi. Bakanlık, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu ilçedeki hakem heyetine başvurabileceği gibi, aynı ilin sınırları içindeki İl Tüketici Hakem Heyeti’ne de başvurabileceğini vurguladı. Bu nedenle mahkemenin davayı yetki gerekçesiyle kabul etmesinin usule aykırı olduğu savunuldu.

İL VE İLÇE HEYETLERİ ARASINDA ÖNCELİK YOK