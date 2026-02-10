Elektrik gitti kliması bozuldu: Yargıtay’dan tüketiciye 'hakem heyeti' güvencesi

Marmaris’te bir vatandaş, elektrik kesintisi ve voltaj dalgalanması sebebiyle bozulan kliması sebebiyle iki yıl önce İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, vatandaşı haklı bularak 17 bin liralık arıza bedelinin elektrik dağıtımı yapan firma tarafınca karşılanmasına karar verdi. Elektrik dağıtım şirketi ise karara itiraz ederek, hakem heyetinin yetkisiz olduğunu savundu ve kararın iptalini istedi. Başvuruda tüketicinin Marmaris’te yaşadığı Muğla’daki tüketici hakem heyetine başvurmayacağı gerekçe gösterildi.
Yargıtay’a uzanan hukuki süreç sonrası, elektrik voltajındaki dalgalanma nedeniyle kliması arızalanan tüketicinin başvurduğu Muğla İl Tüketici Hakem Heyeti’nin de söz konusu mağduriyette yetkili olduğuna hükmedildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketicinin yalnızca ilçedeki hakem heyetine değil, aynı ilin il hakem heyetine de başvurabileceğini belirterek, yerel mahkemenin verdiği iptal kararını kanun yararına bozdu. Yani bundan sonra tüketiciler, bulundukları ilçe ya da ilden başvuru yaptıklarında herhangi bir sorun yaşamayacak.
MAHKEME “YETKİSİZ” DEDİ, HAKEM HEYETİ KARARINI İPTAL ETTİ
Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, vatandaşın adresinin Marmaris olduğunu, şirketin adresinin ise Denizli Merkezefendi ilçesinde bulunduğunu belirtti. Mahkeme bu nedenle başvurunun Marmaris’teki hakem heyetine yapılması gerektiğini savunarak Muğla İl Tüketici Hakem Heyeti’nin esastan karar vermesini hukuka aykırı buldu ve hakem heyetinin tüketici lehine verdiği kararını iptal etti. Karar, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi. Bakanlık, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu ilçedeki hakem heyetine başvurabileceği gibi, aynı ilin sınırları içindeki İl Tüketici Hakem Heyeti’ne de başvurabileceğini vurguladı. Bu nedenle mahkemenin davayı yetki gerekçesiyle kabul etmesinin usule aykırı olduğu savunuldu.
İL VE İLÇE HEYETLERİ ARASINDA ÖNCELİK YOK
Yargıtay ayrıca, mevzuatta il hakem heyeti ile ilçe hakem heyeti arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığını vurgulayarak, tüketicinin Marmaris’te ikamet etmesine rağmen Muğla İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmasının mümkün olduğunu kaydetti.