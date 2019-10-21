Elektrikler gittiği için yaktığı mumdan çıkan yangında köpeği yanarak ölen kadın sinir krizi geçirdi

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Selimiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında yangın meydana geldi.

AYDINLANMAK İÇİN MUM YAKTI

Alınan bilgiye göre elektriklerin kesildiğini fark eden Sima Ç.(38) evi aydınlatmak için mum yaktı. Mumun genç kızın elinden düşmesi ile birlikte evde bulunan eşyalar yanmaya başladı. Alevlerin arasından çıkan Sima Ç. polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede evin bütün odalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İHA Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan Sima Ç. sinir krizi geçirdi

EKİPLER KÖPEĞİ YANMIŞ BİR ŞEKİLDE BULDU

Ev sahibi Sima Ç.’nin evde köpeğinin bulunduğunu iddia etmesi üzerine içeriye giren ekipler, yanarak can veren köpeğin cesedi ile karşılaştı. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç. sinir krizi geçirerek saatlerce ağladı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

AA Bursa'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA Bursa'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.