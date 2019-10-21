Gündem Elektrikler gittiği için yaktığı mumdan çıkan yangında köpeği yanarak ölen kadın sinir krizi geçirdi
BURSA

Elektrikler gittiği için yaktığı mumdan çıkan yangında köpeği yanarak ölen kadın sinir krizi geçirdi

Bursa’da elektrikler kesildiği için mum yakan Sima Ç. mumu elinden düşürünce evinde yangın çıktı. Çıkan yangında Sima Ç. evden çıkmayı başarırken köpeği ise içeride yanarak can verdi. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç saatlerce gözyaşı döktü.

Haber Merkezi IHA
Sima Ç. köpeğinin yanarak can verdiğini öğrenince siniri krizi geçirdi.
IHA
Sima Ç. köpeğinin yanarak can verdiğini öğrenince siniri krizi geçirdi.
Sima Ç. köpeğinin yanarak can verdiğini öğrenince siniri krizi geçirdi.
IHA
Sima Ç. köpeğinin yanarak can verdiğini öğrenince siniri krizi geçirdi.

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Selimiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında yangın meydana geldi.

AYDINLANMAK İÇİN MUM YAKTI

Alınan bilgiye göre elektriklerin kesildiğini fark eden Sima Ç.(38) evi aydınlatmak için mum yaktı. Mumun genç kızın elinden düşmesi ile birlikte evde bulunan eşyalar yanmaya başladı. Alevlerin arasından çıkan Sima Ç. polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede evin bütün odalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İHA
Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan Sima Ç. sinir krizi geçirdi

EKİPLER KÖPEĞİ YANMIŞ BİR ŞEKİLDE BULDU

Ev sahibi Sima Ç.’nin evde köpeğinin bulunduğunu iddia etmesi üzerine içeriye giren ekipler, yanarak can veren köpeğin cesedi ile karşılaştı. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç. sinir krizi geçirerek saatlerce ağladı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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