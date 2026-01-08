Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elektrikte tablo netleşti: Tüketim 1 milyon megavatsaatin üzerine çıktı

Elektrikte tablo netleşti: Tüketim 1 milyon megavatsaatin üzerine çıktı

10:218/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 24 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 824 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 608 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 838 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.


Günlük bazda dün 1 milyon 24 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 824 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 20 ile doğal gaz santralleri izledi.


Türkiye, dün 13 bin 404 megavatsaat elektrik ihracatı, 1982 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.



#Türkiye
#elektrik
#tüketim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Fragmanı İzle | TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?