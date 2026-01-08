Elektrikte tablo netleşti: Tüketim 1 milyon megavatsaatin üzerine çıktı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 608 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 838 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.





Günlük bazda dün 1 milyon 24 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 824 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.





Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 20 ile doğal gaz santralleri izledi.





Türkiye, dün 13 bin 404 megavatsaat elektrik ihracatı, 1982 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.







