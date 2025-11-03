Yeni Şafak
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10:403/11/2025, Pazartesi
AA
Elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 776 bin 764 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 727 megavatsaat oldu. Türkiye, dün 9 bin 366 megavatsaat elektrik ihracatı, 329 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 849 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 594 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.


Günlük bazda dün 776 bin 764 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 727 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.


Türkiye, dün 9 bin 366 megavatsaat elektrik ihracatı, 329 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.



