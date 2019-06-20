Elmas Cevahir dualarla uğurlandı

Namaza Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız, MHP Milletvekili Celal Adan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, Beyoğlu eski Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Sarıyer eski İlçe Başkanı Salih Bayraktar ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür katıldı.
Yusuf Cevahir’i acılı gününde Albayrak ailesi da yalnız bırakmadı. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak ve Mustafa Albayrak ile Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat da cenazede hazır bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da defin işlemine iştirak etti. Merhume Cevahir Yeniköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.