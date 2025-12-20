Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin mesaj: İyileşme değerini yeniden keşfetme yolculuğudur

10:3320/12/2025, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen ve kendisinin de konuşma yaptığı Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin düzenlediği Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında,
"İyileşme yolunda emek veren her bireyin, kendi değerini yeniden keşfettiği, hayatın sunduğu güzelliklere yeniden tutunduğu bir yolculuk temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülere de yer verildi.

#Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi
#Emine Erdoğan
#Yeşilay
