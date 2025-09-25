Emlak Konut Asansör, Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Emlak Konut GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği yüzde 96,91 yerlilik oranına sahip yerli ve milli asansörleri ile yürüyen merdivenlerinin Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi. Gine’deki Osvaldo Vieira Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayacak EKA, ürün teslimatıyla birlikte montaj, servis ve bakım süreçlerini de üstlenecek.

EKA Afrika'ya yaptığı ilk ihracatla kıta pazarında da yerini aldı

Yüzde 96,91 yerlilik oranına sahip ürünleriyle öne çıkan EKA, yalnızca üretim değil; montaj, bakım ve servis hizmetleriyle de uluslararası pazarda güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyor. İngiltere, Fransa, İtalya, Azerbaycan, Polonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’de katıldığı fuarlarda ilgi gören marka, Afrika’ya yaptığı ilk ihracatla kıta pazarında da yerini aldı.

EKA, bugüne kadar 4 bin 265 asansör üretimi, 4 bin 106 montajı ve 20 yürüyen merdiven projesini başarıyla tamamladı. Şirket; Yeni Fikirtepe, Beykoz, Üsküdar, Beyoğlu ve Güngören gibi kentsel dönüşüm bölgelerinde tercih edildi. Ayrıca Çınarköy Evleri, Meydan Başakşehir, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları ve Kuzey Adalar gibi projelerin güvenilir çözüm ortağı oldu. Şirket, Galataport İstanbul’da yürüyen merdiven montajını da başarıyla gerçekleştirdi.

Marmara, Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu’da sahada aktif olarak hizmet veren EKA, önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde de çalışan EKA, bugüne kadar 3 bin 292 asansör üretti. Bunların 2 bin 193’ü sevk edildi, bin 804’ünün montajı tamamlandı. Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki projelerde görev üstlenen şirket, deprem bölgesinde güvenli ve kaliteli çözümler sunmayı sürdürüyor.

Emlak Konut Asansör A.Ş., yalnızca asansör sektöründe değil, enerji alanında da büyümesini sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda kendi kuruluşu olarak hayata geçirdiği EKA Enerji ve Teknoloji A.Ş., Türkiye’nin farklı bölgelerinde şarj üniteleriyle hizmet veriyor. EKA Enerji; İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu altyapıyla faaliyet gösteriyor. Bugün 235 istasyon ve 280 soket ile hizmet sunan şirket, yıl sonunda 1.000’in üzerinde sokete ulaşmayı hedefliyor.

2028 ve 2033 vizyonu

Konya’da 70 bin metrekare alanda kurulu, 17 bin metrekare kapalı üretim tesisiyle yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine ulaşan EKA; 275 milyon TL sermaye yatırımı ve Endüstri 4.0 altyapısıyla donatılmış modern tesisleri ile dikkat çekiyor. 2021’de 47 kişiyle başlayan üretim yolculuğu, 2025 itibarıyla 350 kişilik istihdam kapasitesine ulaştı. Genç istihdam oranı yüzde 35 ile hedeflerin üzerine çıktı.